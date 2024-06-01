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اللجنة الفنية لكأس السعودية تكشف عن أفضل لاعب في موقعة النصر والهلال

الرياضة

اللجنة الفنية لكأس السعودية تكشف عن أفضل لاعب في موقعة النصر والهلال
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كشفت اللجنة الفنية لكأس السعودية لكرة القدم عن أفضل لاعب في المباراة النهائية التي جمعت بين الهلال وغريمه النصر أمس الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.

ونشرت اللجنة على حسابها في منصة "إكس" صورة لحارس نادي الهلال الدولي المغربي ياسين بونو وكتبت: "ياسين بونو أفضل لاعب في نهائي أغلى الكؤوس".

وتوج الهلال بلقب كأس السعودية بفوزه على النصر بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وساهم بونو بشكل كبير في تتويج الهلال حيث منع نجوم النصر على رأسهم كريستيانو رونالدو من هز شباكه في عدة محاولات، كما تصدى الحارس المغربي لركلتي ترجيح ليقود فريقه لحسم اللقب.

المصدر: RT

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