اللجنة الفنية لكأس السعودية تكشف عن أفضل لاعب في موقعة النصر والهلال
كشفت اللجنة الفنية لكأس السعودية لكرة القدم عن أفضل لاعب في المباراة النهائية التي جمعت بين الهلال وغريمه النصر أمس الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.
ونشرت اللجنة على حسابها في منصة "إكس" صورة لحارس نادي الهلال الدولي المغربي ياسين بونو وكتبت: "ياسين بونو أفضل لاعب في نهائي أغلى الكؤوس".
ياسين بونو 🧤— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) May 31, 2024
أفضل لاعب في #نهائي_أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/lN75U6ked4
وتوج الهلال بلقب كأس السعودية بفوزه على النصر بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.
#الهلال بطلاً لـ #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين بعد فوزه على #النصر بركلات الترجيح .. شاهد تنفيذ الركلات الترجيحية.#الهلال_النصر#نهائي_الكأس | #أغلى_الكؤوس#الرياضية_السعوديةpic.twitter.com/iXxChCphDj— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 31, 2024
وساهم بونو بشكل كبير في تتويج الهلال حيث منع نجوم النصر على رأسهم كريستيانو رونالدو من هز شباكه في عدة محاولات، كما تصدى الحارس المغربي لركلتي ترجيح ليقود فريقه لحسم اللقب.
المصدر: RT