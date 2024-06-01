"إنها لحظة حساسة جدا".. إيطاليا تحذر من خطوات "متسرعة" بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

جدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم السبت معارضته لاستخدام أوكرانيا أسلحة إيطالية لضرب أهداف في روسيا، محذرا من وضع "دقيق" يتطلب التروي قبل اتخاذ خطوات "متسرعة".

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وازداد عدد دول حلف شمال الأطلسي المؤيدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة المقدمة من الغرب لضرب الأراضي الروسية، لكن روما، العضو المؤسس في الحلف، لا تزال تعارض ذلك.

وقال تاياني خلال اجتماع في رابالو بشمال غرب إيطاليا "إنها لحظة حساسة جدا، يتعين ألا نقوم بخطوات خاطئة" وأن نتجنب "الخطوات والتصريحات المتسرعة"، حسبما نقلت عنه وكالتا "إيه جي آي" و"أنسا" للأنباء.

وأضاف الوزير أنه "حتى الولايات المتحدة لم تسمح بالاستخدام العشوائي لأسلحتها ضد روسيا، ولكن فقط لضرب قاعدة تنطلق منها الطائرات بدون طيار. إنهم أيضا حذرون جدا".

وذكر تاياني أن إيطاليا سترسل حزمة أخرى من المساعدات إلى أوكرانيا في غضون "أسابيع"، لكنه أكد مجددا "لن نرسل جنديا إيطاليا واحدا للقتال في أوكرانيا لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا".

وقالت برلين أمس الجمعة إنها أذنت لأوكرانيا باستخدام أسلحة مقدمة من ألمانيا لضرب أهداف في روسيا.

وفي اليوم السابق أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن رفعت جزئيا قيودا مماثلة للسماح لأوكرانيا بالدفاع عن منطقة خاركيف الشرقية المتاخمة لروسيا.

وأرجع المسؤولون الأمريكيون التبدل في موقف واشنطن إلى التقدم الروسي قرب خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب