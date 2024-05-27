روما تعلن رفضها المطلق لاستخدام كييف الأسلحة الإيطالية في ضرب أراضي روسيا

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني رفض بلاده التام للسماح لكييف باستخدام الأسلحة الإيطالية في استهداف الأراضي الروسية.

وشدد الوزير الإيطالي، خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أنه سيتم حتما التحقق من كيفية استخدام أسلحة القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الإيطالية.

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وأضاف: "لا يمكن استخدام الأسلحة الإيطالية خارج حدود أوكرانيا، وسوف نتحقق، كما هو متفق عليه مع الأوكرانيين، من مكان استخدام أسلحتنا".

وأكد الوزير أن روما تعارض بشكل قاطع، استخدام الأسلحة الإيطالية من قبل الجيش الأوكراني في مهاجمة الأراضي الروسية، لأن إيطاليا "ليست في حالة حرب مع روسيا".

ودعا الوزير تاجاني كذلك، الجانب الروسي إلى الدخول في مفاوضات.

وردا على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بشأن ضرورة السماح لقوات كييف بشن ضربات على الأراضي الروسية، رد وزير الخارجية الإيطالي قائلا: "ليس ستولتنبرغ الذي يقرر".

في وقت سابق، ندد وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بتصريح ستولتنبرغ حول تخويل قوات كييف بضرب أراضي روسيا بأسلحة غربية، وحديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا.

المصدر: RT