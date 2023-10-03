دورة الصين المفتوحة.. خروج مبكر لأنس والروسية كاساتكينا

ودعت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا دورة الصين المفتوحة للتنس للألف نقطة مبكرا، بخسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-7 و1-6 في الدور الثاني.

واستهلت أنس التي توجت باللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية السبت الماضي في دورة نينغبو الصينية، مواجهتها ضد كوستيوك بخسارة إرسالها في الشوط الأول، وانتظرت حتى الشوط العاشر كي ترد التحية مدركة التعادل 5-5 ثم 6-6، لكنها خسرت الشوط الفاصل 5-7 وبالتالي المجموعة الأولى 6-7.

One of the biggest wins of her career 👏@marta_kostyuk ousts Jabeur in Beijing to progress to the Round of 16!#ChinaOpenpic.twitter.com/dUj9zH6LHM — wta (@WTA) October 3, 2023

ونجحت أنس في كسر إرسال الأوكرانية في الشوط الأول من المجموعة الثانية، لكن الأخيرة ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 1-1 في طريقها إلى كسب ستة أشواط متتالية وإنهائها المجموعة لصالحها 6-1 والمباراة في ساعة و17 دقيقة.

ولم يكن حال الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة الـ11 عالميا، أفضل من أنس وخرجت من الدور الثاني أيضا بخسارتها أمام صاحبة الأرض الصينية وانغ شينيو 4-6 و2-6.

كما ودعت الروسية الأخرى آنا بلينكوفا البطولة الصينية بخسارتها أمام الأمريكية جيسيكا بيغولا، بنتيجة 7-6، و2-6، و1-6.

المصدر: وكالات