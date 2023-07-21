بطل الشطرنج الروسي كارياكين يكشف عن تعرض منزله لمحاولة السرقة

كشف لاعب الشطرنج الروسي سيرغي كارياكين، تعرض منزله لمحاولة السرقة بعد إعلان دعمه للعملية العسكرية الروسية، حيث تزداد محاولات اعتداء استخبارات كييف الإرهابية على مشاهير الروس.

وأعلن كبير الأساتذة الروس كارياكين، المولود في شبه جزيرة القرم تأييده للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبعد ذلك أوقفه الاتحاد الدولي للشطرنج لمدة ستة أشهر، في انتهاك صريح لكافة الأعراف الرياضية والأخلاقية.

إقرأ المزيد

وقال كارياكين: "التهديدات تأتي طوال الوقت. من الخطأ أن أقول إنني معتاد على ذلك لكنني بالفعل تخلصت من القلق بطريقة ما. أنا أتصرف وفقا لقول "الكلاب تنبح والقافلة تسير.. لقد حاولوا سرقة منزلي".

وتابع: "لم أتحدث عن ذلك علنا أبدا. اللصوص لم يتمكنوا من اقتحام المنزل، حيث انطلق جرس الإنذار، وفروا هاربين".

وفي وقت سابق رفض كارياكين دعوة الاتحاد الدولي للعب في كأس العالم من 29 يوليو إلى 25 أغسطس في باكو.

وسبب هذا القرار هو عدم القدرة على الأداء تحت العلم الروسي أو عزف نشيد بلاده في حال تتويجه.

المصدر: "نوفوستي"