رفض كبير الأساتذة الروس سيرغي كارياكين اللعب في مونديال الشطرنج دون علم ونشيد بلاده، رغم دعوة الاتحاد الدولي للشطرنج له للمشاركة.

وأشار لاعب الشطرنج البالغ 33 عاما إلى أن كأس العالم هي بطولته المفضلة، حيث لعب مرارا وتكرارا فيها، ومع ذلك، فإنه لن يشارك في النسخة القادمة.

وأعاد كارياكين السبب وفقا لتصريحاته عبر حسابه الشخصي في "تيلغرام"إلى أنه لن يتمكن من "تمثيل بلاده واللعب تحت العلم الروسي، وفي حالة الفوز والتتويج لن يتم سماع النشيد الروسي".

وتابع: "بناء على ذلك، أنا ضد هذا بشكل قاطع، موقفي لن يتغير، لقد عبرت عنه مرات عديدة".

وطلب كارياكين من متابعيه التصويت ما إذا كان يجب أن يلعب محايدا في المونديال القادم المقرر إقامته في العاصمة الأذربيجانية باكو من 30 يوليو حتى 24 أغسطس، وصوت 91% من متابعيه بدعم قراره وعدم المشاركة في كأس العالم للشطرنج القادم.

في 21 سبتمبر الماضي، أفاد الاتحاد الدولي للشطرنج أن كارياكين تم قبوله في البطولات الدولية بعد حظر دام 6 أشهر.

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج علق مشاركة المنتخبين الروسي والبيلاروسي من بطولات الشطرنج، فيما سمح للاعبين من الدولتين بمواصلة المنافسات الفردية بوضع محايد.

يذكر أن كارياكين ينشط في وسائل التواصل الاجتماعي وينشر دائما صورا وعبارات تدعم الجيش الروسي والرئيس فلاديمير بوتين في العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

وينشر كارياكين بشكل دائم تغريدات تؤكد وتكشف هول الجرائم التي كانت منذ 8 أعوام وما تزال تقوم بها القوات الأوكرانية والقطاعات العسكرية المتطرفة التي تعمل تحت كنفها بحق سكان دونباس المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وسط صمت مريب من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

المصدر: RT