ما هو سر الإشارة الصفراء التي ارتداها قادة المنتخبات في دوري المجموعات بمونديال قطر؟

ظهر قادة المنتخبات المشاركة بكأس العالم "قطر 2022" بإشارة صفراء على أذرعهم خلال الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات الذي أسدل ستاره أمس الجمعة.

وكتب على تلك الشارات عبارة "Protect children" التي تعني باللغة العربية "حماية الأطفال".

ويعود سبب ارتداء تلك الشارات الصفراء إلى تخصيص الفيفا هذه الجولة لتسليط الضوء على حملته لحماية الأطفال والتي أطلق عليها اسم protect children.

This round of #FIFAWorldCup matches is dedicated to our Protect Children, End Hunger campaign.



FIFA and @WFP are raising awareness of how important it is for children to get the food and nutrition they need to live healthy and active lives.#ShareTheMeal | #ProtectChildren — FIFA.com (@FIFAcom) November 30, 2022

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ويعمل "الفيفا" بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، على استغلال كأس العالم قطر 2022، من أجل التوعية بأهمية حصول الأطفال على الطعام كمورد أساسي للحياة البشرية.

وكانت الجولة الأولى من بمونديال قطر، شهدت دخول كباتن المنتخبات المشاركة بشارة عليها عبارة "Football unites the world"، أي "كرة القدم توحد العالم"، للإشارة إلى ضرورة نبذ التفرقة والتمييز في عالم كرة القدم.

وفي الجولة الثانية ارتدى قادة المنتخبات شارة عليها عبارة "Save the planet"، أي "أنقذوا الكوكب"، وذلك لتسليط الضوء على التغيرات المناخية.

كما أن هناك ثلاث حملات أخرى يقودها الفيفا خلال كأس العالم قطر 2022، ومن المنتظر أن تظهر هي الأخرى على شارات قادة المنتخبات في الأدوار الإقصائية، وهي: حملة "Education for all" التعليم للجميع، وحملة "No discrimination" لا للتمييز وحملة "bring the moves" التي تدعو للحركة والنشاط.

المصدر: "وكالات"