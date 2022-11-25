توقعات "سهيل وثريا" لمباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022.. فيديو

فضل أحد زوج الباندا "سهيل وثريا" اختيار لوحة منتخب قطر على نظيره السنغالي قبل المباراة التي تجمعهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال 2022.

وأصبح زوج الباندا "سهيل وثريا" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

ويحتاج المنتخب القطري للفوز على نظيره السنغالي، لينعش آماله في التأهل إلى دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فهل يكون خيار "سهيل" فال خير اليوم على "العنابي"؟.

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وأصاب الباندا "سهيل" في عدة توقعاته، حيث رشح منتخب الإكوادور للفوز على نظيره القطري بالذات، في المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، على إستاد "البيت"، وأصاب في توقعاته، إذ خسر العنابي بهدفين من دون رد، وأصبح أول منتخب مستضيف لكأس العالم يخسر في افتتاح البطولة.

ولكن "سهيل" أخطا في توقعاته عندما رشح منتخب ويلز للفوز على نظيره الأمريكي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بمدينة الريان، وانتهت بالتعادل السلبي.

وعاد "سهيل" إلى طريق الصواب، عندما رجح كفة المنتخب الفرنسي للفوز على نظيره الأسترالي في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، في بداية مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وبالفعل تغلب أبطال العالم "الديوك" على "الكنغر" بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة..

المصدر: RT