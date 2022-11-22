الباندا "سهيل" يتوقع نتيجة مباراة فرنسا وأستراليا (فيديو)

رجح الباندا "سهيل" كفة المنتخب الفرنسي للفوز على نظيره الأسترالي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، في بداية مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

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ورشح الباندا "سهيل" منتخب الإكوادور للفوز على حساب نظيره القطري في المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي جمعتهما مساء يوم الأحد الماضي، على إستاد "البيت"، وأصاب في توقعاته، إذ خسر العنابي بهدفين من دون رد، وأصبح أول منتخب مستضيف لكأس العالم يخسر في افتتاح البطولة.

ولكن "سهيل" أخطا في توقعاته عندما رشح منتخب ويلز للفوز على نظيره الأمريكي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" بمدينة الريان، وانتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: RT