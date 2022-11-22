أهداف مباراة فرنسا وأستراليا (فيديو)

يحتضن ملعب "الجنوب" بمدينة الوكرة القطرية، في هذه اللحظات مباراة هامة بين المنتخبين الفرنسي والأسترالي، وذلك في بداية مشوارهما ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل المهاجم الأسترالي كريغ غودوين هدف التقدم "للكنغر" مبكرا في الدقيقة التاسعة من انطلاق صفارة البداية.

ولكن منتخب "الديوك" رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من لاعب خط الوسط أدريان رابيو، والمهاجم أوليفيه جيرو في الدقيقتين (27 و32) على الترتيب.

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وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي شهدت المواجهة الافتتاحية بين منتخبي الدنمارك وتونس، في وقت سابق من اليوم، وانتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: RT