شاهد.. لحظة دخول الوفد المغربي إلى حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط في وهران الجزائرية

شهد ملعب وهران في الجزائر استقبالا حارا ومهيبا للفريق المغربي المشارك في ألعاب البحر الابيض المتوسط، حيث قابل الجمهور الجزائري الفريق المغربي بالتصفيق والهتافات الأخوية.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة تفجر هتافات الترحيب عند دخول الوفد المغربي منها "الجزائر والمغرب خاوة خاوة".

وتستضيف الجزائر الدورة 19 لألعاب البحر المتوسط في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو.

ويضم الفريق المغربي 137 مشاركا، في الدورة.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسميا عن افتتاح منافسات الألعاب بحضور أمير قطر الشيخ تميم.