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الاتحاد الألماني يوقف تورام بعد تصرفه "المشين" في مباراة هوفنهايم (فيديو)

الرياضة

الاتحاد الألماني يوقف تورام بعد تصرفه
Reuters
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمس الاثنين، إيقاف الفرنسي ماركوس تورام، مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ ست مباريات، وتغريمه 40 ألف يورو، بعد أن بصق في وجه مدافع هوفنهايم، شتيفان بوش.

وجاء هذا التصرف من جانب تورام خلال التحام بين اللاعبين في المباراة التي انتهت بفوز هوفنهايم 2-1 يوم السبت.

وكشف حكم الفيديو المساعد تفاصيل الحادث ما جعل حكم المباراة يقرر طرد تورام.

وقال الاتحاد الألماني في بيان "ستنفذ عقوبة الإيقاف على الفور في خمس من ست مباريات في الدوري والكأس، بينما سيتم تأجيل تنفيذ المباراة السادسة حتى 21 ديسمبر 2021".

واعتذر تورام (23 عاما) يوم الأحد عن تصرفه قائلا إنه "يتقبل كل العواقب".

المصدر: رويترز

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