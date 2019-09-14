أتلتيكو مدريد يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الموسم (فيديو)
AFP ANDER GILLENEA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/meit
ألحق ريال سوسييداد الهزيمة الأولى في الموسم بأتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من الليغا.
وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من، النرويجي مارتن أوديغارد، وناتشو مونريال، في الدقيقتين (58، و61) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنويتا" في مدينة سان سيباستيان.
ومني أتلتيكو مدريد بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي، بعد 3 انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 9 نقاط، لكنه بقي في صدارة الليغا.
بينما رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)