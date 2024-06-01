عالم مصري: الحضارة المصرية عقدة اليهود التاريخية ومستهدفة منذ قديم الزمن (فيديو)

قال وسيم السيسي، العالم المصري المتخصص بالمصريات، إن حضارة بلاده عقدة اليهود التاريخية، ومستهدفة منذ قديم الزمن.

وتحدث السيسي عن نشأة الحضارة المصرية القديمة، وعدد الأسرات والملوك الذين حكموا مصر، خلال لقائه في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" مؤكدا أن "الحضارة المصرية القديمة متفردة من نوعها، وليس هناك حضارة تضاهيها، فعمرها يعود إلى نحو 39 ألف سنة".

وأكد أن "الحضارة المصرية (منذ فجر التاريخ)، وفقا لما ورد في العديد الكتب القديمة".

وقال إن "حضارة بلاده مستهدفة منذ قديم الزمن، وهي عقدة اليهود التاريخية".

وتابع عالم المصريات: "من الصناعة والزراعة تخرج القيم، كما أن هناك العديد من المحاولات لسلب الحضارة الفرعونية، وآخر هذه المحاولات جماعة الأفروسنتريك، التي تدعي أنها صاحبة الحضارة الفرعونية".

وواصل: "الولايات المتحدة تريد التخلص من الأشخاص ذوي البشرة السمراء، بأنهم أصحاب الأرض في مصر، وكل هذه محاولات لطردهم من خارج أمريكا".

واختتم السيسي أنه "لا يوجد أي دليل على وجود أي علاقة بين الأفروسنتريك والحضارة المصرية القديمة، كما المصريين القدماء والحاليين يحملون نفس الجنيات على مدار التاريخ".

المصدر: "RT"