جورجينا تعلق على خسارة النصر أمام الهلال في نهائي كأس السعودية

تفاعلت جورجينا، شريكة قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو مع خسارة "العالمي" لنهائي كأس السعودية أمام الهلال بركلات الترجيح 4-5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ونشرت جورجينا عبر حسابها في موقع "إنستغرام" مجموعة من الصور لها أثناء تواجدها في المدرجات خلال متابعة المباراة حيث ظهرت برفقة أولاد رونالدو، كما حرصوا جميعا على ارتداء قميص نادي النصر.

وأرفقت عارضة الأزياء الإسبانية صورها بتدوينة جاء فيها: "ألف مبروك للنصر على المباراة الرائعة".

وتابعت: "ركلة ترجيح واحدة كانت تفصلنا عن الفوز بكأس السعودية".

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وحصل رونالدو، الذي كان يبحث عن لقبه المحلي الأول منذ انضمامه لنادي النصر، على تعاطف كبير من جمهور فريقه وحتى من مشجعي الغريم الهلال بعد تأثره الشديد وبكائه إثر خسارة كأس السعودية.

المصدر: RT