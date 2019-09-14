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شاهد.. ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة على ملعب "سانتياغو برنابيو"

الرياضة

شاهد.. ريال مدريد يخرج من عنق الزجاجة على ملعب
AFP CURTO DE LA TORRE
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فاز فريق ريال مدريد بشق الأنفس على ضيفه ليفانتي (3-2)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أنهى الفريق الملكي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف متتالية، وأحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدفين الأول والثاني، في الدقيقتين (25 و31)، بينما تكفل زميله البرازيلي كاسيميرو بتسجيل الثالث، في الدقيقة 40. 

ورد ليفانتي بهدفين، في الشوط الثاني، حملا توقيع كل من، بورخا مايورال، وغونزالو ميليرو، في الدقيقتين (49، و75) على الترتيب.

ورفع ريال مدريد رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 8 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة.

بينما توقف رصيد ليفانتي عند 6 نقاط، ويشغل المرتبة الخامسة حتى الآن على سلم الترتيب.

المصدر: RT

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