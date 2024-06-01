منظمة التعاون الإسلامي تدين "بشدة" تصريحات الرئيس الأرجنتيني التي تربط الإرهاب بالإسلام

أدانت منظمة التعاون الإسلامي "بشدة" تصريحات عدة للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في مناسبات مختلفة "تربط الإرهاب بالإسلام".

وجاء في بيان للمنظمة: "تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بانشغال واستياء ما تكرر على لسان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في مناسبات مختلفة، من تصريحات مسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية العريقة، باستعماله عبارات معادية من قبل "الإرهاب الإسلامي" و"التعصب الإسلامي" وربطه الإرهاب بالإسلام.

وأضاف البيان أن "الأمانة العامة للمنظمة إذ تدين بشدة مثل تلك التصريحات لرئيس دولة تربطها بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي علاقات صداقة وتعاون تقليدية ومصالح اقتصادية مشتركة، وهي تصريحات لا تتوافق مع ما تتميز به العلاقات بين الشعب الأرجنتيني والشعوب الإسلامية من احترام متبادل، وتتنافى مع ما ينتظر من رؤساء الدول ومسؤوليها من احترام للأديان ولمعتقدات الشعوب، فإنها تشدد على موقفها المبدئي الذي يرفض الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ويرفض بشكل قاطع ربط الإرهاب بالإسلام أو بأي دين".

وختم البيان: "وفي هذا السياق، تجدد الأمانة العامة للمنظمة دعوتها إلى التصدي إلى كافة مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان والى تعزيز الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ذات الصلة بشأن تشويه صورة الأديان وخاصة قرار الجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2022 الذي أعلنت فيه 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام".

المصدر: "RT"