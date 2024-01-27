الرئيس الأرجنتيني يندد بحركة "حماس" ويعلن عزمه زيارة إسرائيل

أعلن الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي عزمه على زيارة إسرائيل، منددا بحركة حماس في كلمة ألقاها الجمعة أمام الجالية اليهودية في العاصمة بوينوس آيرس.

وصرح ميلي في متحف الهولوكوست في العاصمة الأرجنتينيّة "في الأسابيع المقبلة، سأسافر إلى الأراضي المقدسة"، متحدثا عن "فصل جديد في الأخوة بين بلدينا".

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وندد ميلي بالهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، واصفا إياه بأنه "شنيع ولا يغتفر".

وكان ميلي يتحدث عشيّة اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست، وفي اليوم نفسه الذي قضت فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي بوجوب أن تمنع إسرائيل الإبادة الجماعية في حربها ضد "حماس" وأن تسمح بدخول المساعدات إلى غزّة.

ودعا ميلي إلى إطلاق سراح 11 أرجنتينيا من بين أكثر من 100 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة.

وقدّم ميلي نفسه حليفا سياسيا لإسرائيل وأبدى انفتاحا على نقل سفارة الأرجنتين من تلّ أبيب إلى القدس.

ويُمكن أن تتزامن زيارة ميلي لإسرائيل مع رحلة إلى روما حيث سيحضر حفل إعلان قداسة راهبة أرجنتينية. وذكرت صحيفة "كلارين" أن البابا فرانسيس سيستقبل ميلي في 12 فبراير.

المصدر: ا ف ب