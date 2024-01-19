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مادورو: رئيس الأرجنتين نازي ومكارثي

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مادورو: رئيس الأرجنتين نازي ومكارثي
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن خطاب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي المنتدى الاقتصادي في دافوس مؤخرا، كشف عن الطبيعة النازية والمكارثية لأيديولوجيته.

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وقال مادورو عبر قناة Venezolana de Televisión التلفزيونية: "يجب أن يشعر الشعب الأرجنتيني بالحزن والخجل والغضب من الخطأ الذي ارتكبه خافيير ميلي في قمة دافوس. إنه وصمة عار وتعبير عن أيديولوجيته النازية والمكارثية... بين النازية والمكارثية. وليس صحيحا أنه ليبرالي، ليبرالي، تحرري لا! بل نازي ومكارثي".

وقال ميلي في كلمته في دافوس، إن الدول الغربية التي بنت ثرواتها من خلال المشاريع الحرة مهددة بالانتشار المستمر لأفكار الجماعية والاشتراكية، التي تؤدي بأشكال مختلفة بالدول إلى الفقر.

كما وصف رأسمالية السوق بأنها "الأداة الوحيدة التي يمكنها إنهاء الجوع والفقر".

المصدر: نوفوستي

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