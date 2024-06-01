"ترامب ليس الأول".. من هو المرشح الرئاسي الذي كاد أن يحكم الولايات المتحدة من السجن؟

انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية إلى قائمة المرشحين الرئاسيين المدانين بقضايا جنائية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن ترامب ليس المرشح الأول في التاريخ الذي يترشح لرئاسة البلاد وهو حامل سابقة جنائية في سجله.

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وأشارت الوكالة إلى أن يوجين فكتور ديبس هو أول مرشح خاض الانتخابات الرئاسية الأمريكية من سجنه، وحاز عددا كبيرا من الأصوات، وكاد أن يحكم البلاد من خلف القضبان.

وكتبت الوكالة: "في عام 1920م، جرى سباق الانتخابات في الوقت الذي كان يقضي فيه ديبس عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، واستطاع الحصول على نحو مليون صوت بالانتخاب المباشر إلا أنها لم تكن كفيلة لإعلان فوزه، إذ فشل في الحصول على أصوات المجمع الانتخابي".

وأضافت الوكالة أن ديبس كان ينتمي للحزب الاشتراكي، ما تسبب في خلق الكثير من العداوات له، وتلقى حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 1918 بعد أن أثارت خطاباته ودعواته المناهضة لتدخل بلاده في الحرب العالمية الأولى، وانتقاده إرسال أبناء شعبه لخوض حرب على بعد آلاف الكيلومترات من الأراضي الأمريكية، ما دفعهم إلى سجنه بموجب قوانين للتجسس ومراقبة الصحف، أقرها الكونعرس وقتها.

وعلى الرغم من أن ترامب أصبح الخميس أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، إلا أن الملياردير الجمهوري سيتمكن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.

ويصادف موعد النطق بالعقوبة بحق ترامب قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسميا تعيينه مرشحا عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 يونيو للرد على هذه الدفوع.

لمصدر: أسوشيتد برس