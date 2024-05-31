ترامب يستأنف حكم الإدانة "بأقرب وقت" وطريقه إلى البيت الأبيض "سالك"

أعلن محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن" حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلفين في نيويورك بحق موكله في قضية تزوير سجلات محاسبية.

وقال المحامي تود بلانش وكيل الدفاع عن ترامب لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "سنستأنف الحكم في أقرب وقت ممكن"، موضحا أنه "في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا، ومن ثم نستأنف".

وحدد القاضي صباح 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، وفي انتظار النطق بالحكم، أطلق القاضي سراح ترامب من دون كفالة.

وعلى الرغم من أن ترامب أصبح أمس الخميس أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، إلا أن الملياردير الجمهوري سيتمكن مع ذلك من مواصلة حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، ذلك أن دستور الولايات المتحدة لا يمنع أصحاب السوابق من تولي الرئاسة.

ويصادف موعد النطق بالعقوبة بحق ترامب قبل 4 أيام فقط من المؤتمر الذي سيتم فيه رسميا تعيينه مرشحا عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن ترامب حتى 13 يونيو لتقديم دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة حتى 27 يونيو للرد على هذه الدفوع.

ويواجه ترامب نظريا عقوبة السجن، إذ يعاقب القانون في ولاية نيويورك على تزوير المستندات المحاسبية بالسجن لمدة أقصاها 4 سنوات.

لكن هذه العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان من أصحاب السوابق الجنائية، وهو ما ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت النطق بالعقوبة بحقه 78 عاما.

وبالنظر إلى السجل العدلي للمدان، يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى غرامة مالية.

وفي مطلق الأحوال فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد لإخطار القضاء بنيته استئناف الحكم، ومن ثم أشهر عدة للقيام بذلك رسميا.

ومن المرجح أن يؤدي استئناف الحكم إلى تجميد مفاعيل كل العقوبات المتأتية عنه ولا سيما إذا كانت إحدى هذه العقوبات هي السجن مع النفاذ.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن إدانة ترامب هذه لا تبطل ترشحه للانتخابات الرئاسية، لا بل سيكون بإمكانه أن يخوض الانتخابات حتى وإن صدرت عقوبة سجنية بحقه ودخل السجن فعلا.

المصدر: أ ف ب