مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من ملعب بورنموث

عاد نادي مانشستر سيتي، بفوز ثمين من ملعب مضيفه بورنموث (3-1)، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، "السيتيزنز" في المقدمة، بحلول الدقيقة 15، ثم ضاعف زميله رحيم ستيرلينغ، النتيجة في الدقيقة 43.

وقلص هاري ويلسون، الفارق لبرونموث، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وعاد أغويرو في الدقيقة 64، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ورفع السيتي، حامل اللقب، رصيده إلى 7 نقاط، وارتقى إلى المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 4 نقاط، وتراجع للمركز العاشر.

المصدر: @premierleague