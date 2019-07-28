وجه نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، اليوم الأحد، رسالة تهنئة إلى لاعبي منتخب بلاده للشباب لكرة اليد، بعد حصولهم على الميدالية البرونزية في كأس العالم بإسبانيا.

وكتب صلاح "تغريدة" عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد، إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية، بالتوفيق دائما".

ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. انجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائما — Mohamed Salah (@MoSalah) 28 июля 2019 г.

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وأحرز منتخب مصري الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما، على حساب نظيره البرتغالي، إثر فوزه عليه (37-27)، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث، في إسبانيا.

ويقضي محمد صلاح إجازة قصيرة، حصل عليها من قبل ليفربول، لمشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وخروجه من دور الستة عشر على يد جنوب إفريقيا.

المصدر: وكالات