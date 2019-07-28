مصر تتوج ببرونزية مونديال اليد للشباب (فيديو)
facebook/Egyptian.Handball.Federation
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أحرز المنتخب المصري الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما، المقامة حاليا في إسبانيا، على حساب نظيره البرتغالي، إثر فوزه عليه (37-27)، اليوم الأحد.
ونال منتخب "الفراعنة" الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه بالمركز الثالث في نسخة 1999 بقطر.
يذكر أن منتخب مصر خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي، الذي سيواجه منتخب كرواتيا، في المباراة النهائية للبطولة.
المصدر: "facebook/Egyptian.Handball.Federation"
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