خبير: يمكن إطلاق صاروخ Angara القابل لإعادة الاستخدام 10 مرات

أعلن بيتر ليفوتشكين كبير المصممين في شركة "إينيرجيا"، أن المرحلة القابلة لإعادة استخدام صاروخ Angara-A5 الثقيل ستصمم لعشر رحلات، وسيعمل محركها المركزي ثلاث مرات في الرحلة الواحدة.



ويشير كبير المصممين إلى أن صاروخ Angara-A5 الثقيل القابل لإعادة الاستخدام سيجهز بأربعة أرجل للهبوط الهادئ.

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وبالإضافة إلى ذلك، أشار ليفوتشكين، إلى أن الشركة طورت أيضا مجموعة من محركات RD-180، التي تم تكييفها لإعادة الاستخدام. ومع ذلك، لا تتضمن الخطط الحالية إنتاج مثل هذا الصاروخ في الوقت الحاضر.

ووفقا له، يحق لروسيا بموجب الاتفاق مع الجانب الأمريكي، استخدام محركات RD-180 التي طورت بتمويل أمريكي لصاروخ أطلس V، حتى في برامجها، بما فيها الأغراض التجارية.

ويذكر أن أليكسي فاروشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف (الشركة المصنعة لصواريخ أنغارا)، أعلن في وقت سابق، أن المصممين أكدوا في إطار التصميم الأولي، إمكانية تصميم صاروخ أنغارا-A5V (النسخة الأثقل للصاروخ مع مرحلة ثالثة تعمل بالهيدروجين) مع وحدات تعجيل قابلة لإعادة استخدام المرحلتين الأولى والثانية.

المصدر: نوفوستي