روسيا تطور نسخا متعددة الاستخدامات من صواريخ "أنغارا" الفضائية

أعلن مركز (TSENKI) التابع لوكالة "روس كوسموس" أن صواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة ستجهّز بمراحل قابلة لإعادة الاستخدام.

وحول الموضوع قال مدير المركز، نيكولاي نيستيتشوك:"لا يمكننا أن نقول إننا تخلينا تماما عن فكرة تصنيع الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، نحن ببساطة ننتقل إلى تقنيات مختلفة قليلا، الصواريخ التي سيتم تصنيعها في بلدنا سيكون لها أيضا قابلية معينة لإعادة الاستخدام، وهنا نتحدث عن صوريخ أنغارا وصواريخ Amur، ستحصل هذ الصواريخ أيضا على مراحل قابلة لإعادة الاستخدام".

وكان أليكسي فاروتشكو، المدير العام لمركز "خرونيتشيف" الروسي المصنع لصواريخ أنغارا قد أشار في وقت سابق إلى أن الخبراء في روسيا يعملون على مشروع لتطوير صاروخ من نوع Angara-A5V، مجهّز بمراحل قابلة لإعادة الاستخدام.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صواريخ Angara-A5V من المفترض أن تطلق إلى الفضاء عام 2028، كما يتم تطوير صواريخ من نوع Amur وKorona، ستكون قابلة للاستخدام أكثر من مرة أيضا.

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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: نوفوستي