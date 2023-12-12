"روس كوسموس" تنجح باختبار نموذج لصواريخ الفضاء الجديدة

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن نجاح الاختبارات الشاملة التي أجرتها في مطار "فوستوتشني" الفضائي على نموذج اختباري لصواريخ Angara الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة:"في مطار فوستوتشني الفضائي تم الانتهاء من الاختبارات الشاملة للبنى التحتية المخصصة للنموذج الاختباري لصواريخ Angara، والذي أطلق عليه اسم (Angara-NJ)".

وأضاف البيان:"تم الانتهاء من الاختبارات المعقدة التي أجريت على (Angara-NJ)، وعلى المرافق المخصصة له. المختصون أجروا جميع الفحوصات اللازمة في إطار الاختبارات".

وأشار البيان إلى أن الاختبارات التي أجريت لقياس درجات الحرارة في أثناء عمل المرافق، واختبارات الأنظمة الكهربائية لنموذج الصاروخ وقاعدة الإطلاق جرت بنجاح، وأن أنظمة تزويد الصواريخ بالوقود الموجودة في المطار تعمل بشكل جيّد أيضا، وبعد أن تم تزويد نموذج الصاروخ بالوقود جرى تثبيته بشكل أفقي على منصة الإطلاق لاختباره".

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وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن نموذج الصاروخ المذكور تم تطويره في مركز "بالوت" الروسي لصناعات الفضاء، والهدف منه هو اختبار التقنيات والمعدات التي ستستخدمها روسيا لاحقا في صواريخ "Angara-A5" المعدلة، واختبار قدرات منصات الإطلاق في مطار فوستوتشني على إطلاق هذه الصواريخ.

المصدر: روس كوسموس