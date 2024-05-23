طريقة استقبال وزير خارجية السعودية في عزاء الرئيس إبراهيم رئيسي تثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو للوفد السعودي الذي وصل العاصمة الإيرانية طهران لتقديم العزاء بمصرع الرئيس إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين بحادث تحطم مروحية، ما أثار تفاعلا.

وسلط نشطاء على منصة "إكس" الضوء على أسلوب استقبال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، لنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان والعناق بينهما.

وقال أحدهم معلقا: "وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري يستقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بترحيب حار أثناء نقل سموه تعازي القيادة"، ليكتب أحدهم تعليقا جاء فيه: "أحسنتم الملاحظة.. علي كنى بادر سمو الأمير بحرارة الترحيب وهذا يشير لامتنان وعلاقة جيدة بين البلدين إن شاء الله".

احسنتم الملاحظة أستاذ عبدالرحمن، علي كنى بادر سمو الأمير بحرارة الترحيب وهذا يشير لإمتنان وعلاقة جيدة بين البلدين إن شاء الله. — أحمـد ⛈️ (@A_MQQ_) May 22, 2024

عاشت بلادي

وحفظ الله قادتها أهل الحكمة والرأي السديد — أحمد حسن بن خماس الخميسي أبوأنور (@Aahmad1428) May 22, 2024

وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري يستقبل وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان بترحيب حار أثناء نقل سموه تعازي القيادة . pic.twitter.com/vixYWmRumX — ناصـر بن طامـي (@NasserBinTami) May 22, 2024

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وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد ذكرت أن الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، نقلا تعازي ومواساة الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، وذلك خلال استقبال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون السياسية محمد جمشيدي، ووزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني، للوفد السعودي بقصر المؤتمرات والقمم بطهران.

وجرى اختيار علي باقري كني، الذي قاد فريق التفاوض الإيراني في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن القضايا النووية وتبادل الأسرى، ليكون وزيرا للخارجية بالوكالة بعد مصرع حسين أمير عبد اللهيان.

وكانت الرئاسة الإيرانية قد أعلنت صباح يوم الاثنين الماضي مصرع رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.

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المصدر: RT