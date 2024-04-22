ناشد الأهالي عبر المئذنة.. إمام مسجد في العراق يوجه نداء استغاثة عقب اقتحام عدة أشخاص للمكان (فيديو)

وجه إمام مسجد الكيلاني في الزعفرانية جنوب العاصمة العراقية بغداد نداء استغاثة عبر مكبر الصوت المثبت على مئذنة المسجد مناشدا الأهالي عقب اقتحام عدة أشخاص للمكان.

وبحسب شهود عيان، فقد دخل المعتدون المسجد مسلحين بالسكاكين مما اضطر إمام الجامع إلى اللجوء إلى المئذنة مطالبا المتواجدين بالتدخل لوقف الاعتداء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين اثنين وصفتهما مصادر في الداخلية بأنهما متطرفان اقتحما جامع الكيلاني في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم الاعتداء على إمام المسجد ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

ونشر مدونون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق مناشدة الإمام.

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امام جامع الگيلاني في الزعفرانية يناشد اهالي المنطقة بالتدخل لحمايته بعد اقتحام الجامع من قبل عصابة .. pic.twitter.com/b6iLZMLafj — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) April 21, 2024

المصدر: وسائل إعلام عراقية