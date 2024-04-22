 
مباشر

ناشد الأهالي عبر المئذنة.. إمام مسجد في العراق يوجه نداء استغاثة عقب اقتحام عدة أشخاص للمكان (فيديو)

مجتمع

ناشد الأهالي عبر المئذنة.. إمام مسجد في العراق يوجه نداء استغاثة عقب اقتحام عدة أشخاص للمكان (فيديو)
Globallookpress
العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xeo3

وجه إمام مسجد الكيلاني في الزعفرانية جنوب العاصمة العراقية بغداد نداء استغاثة عبر مكبر الصوت المثبت على مئذنة المسجد مناشدا الأهالي عقب اقتحام عدة أشخاص للمكان.

وبحسب شهود عيان، فقد دخل المعتدون المسجد مسلحين بالسكاكين مما اضطر إمام الجامع إلى اللجوء إلى المئذنة مطالبا المتواجدين بالتدخل لوقف الاعتداء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن ألقت القبض على شخصين اثنين وصفتهما مصادر في الداخلية بأنهما متطرفان اقتحما جامع الكيلاني في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم الاعتداء على إمام المسجد ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

ونشر مدونون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثق مناشدة الإمام.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا