شاهد.. تفاعل كبير مع فيديو أب يعانق طفلته وسط سيول عمان محاولا النجاة

تداول نشطاء مقطع فيديو يحبس الأنفاس لأب يعانق طفلته وسط سيول عمان محاولا النجاة، وسط صرخات وهلع الأطفال في مدرسة مجاورة.

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وأظهر الفيديو سيولا عارمة تجتاح الشوارع وتغرق السيارات، بينما كان الأب يحاول إخراج ابنته الصغيرة من مدرستها مع بدء هطول الأمطار بغزارة.

ووثقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية اللحظات العسيرة لهذا الأب، الذي وقف وسط السيول متشبثا بطفلته غير مدرك لما يجب أن يفعله وإلى أين الهروب.

وفي سياق متصل، نشرت صفحة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، فيديو لعملية إنقاذ خطيرة، وقالت: "تعاملت فرق الإنقاذ بمحافظة مسقط مع حادث احتجاز معدة ثقيلة وبها شخص في مجرى وادي الخوض بولاية السيب، حيث تمكنت الفرق من إنقاذه ،وهو بصحة جيدة".

كما قالت إن "فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية تتمكن من إنقاذ 6 أشخاص إثر احتجاز مركبتهم في مجرى أحد الأودية بولاية نزوى، وجميعهم بصحة جيدة".

التصوير من معلمات مدرسة الروضة يوم الأحد الفائت

..... صرخة وهلع طلابنا ، ونحن نحاول نأخذهم لمكان آمن بعد ما حاصرنا الوادي من كل جهة. وعينكم على ولي الأمر اللي لطف ربكم بحاله عند المدخل الرئيسي مع طفلته.#منخفض_المطير#الخيمة_العمانيةpic.twitter.com/ooDAWptsEY — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 16, 2024

وفي آخر بيان لها، أفادت الأرصاد العمانية باستمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على عموم محافظات سلطنة عمان، مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة خلال قادم الوقت.

وأضافت في منشور على صفحتها في منصة "إكس": "تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان".

تعاملت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط مع حادث احتجاز معدة ثقيلة وبها شخص في مجرى وادي الخوض بولاية #السيب ، حيث تمكنت الفرق من إنقاذه ،وهو بصحة جيدة.#منخفض_المطير#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعافpic.twitter.com/3BveUNJwfw — الدفاع المدني والإسعاف - عُمان (@CDAA_OMAN) April 17, 2024

وتسببت فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في سلطنة عمان، بخسائر مادية بالغة، وأدت إلى مقتل 18 شخصا على الأقل.

وأوضحت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة أن من بين الضحايا حوالي 10 تلاميذ جرفتهم سيارة، بالإضافة إلى شخص بالغ.

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استمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على عموم محافظات سلطنة عمان مع فرص هطول أمطار متفرقة خلال قادم الوقت بإذن لله. تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان pic.twitter.com/6vFG22VRxE — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 17, 2024

وقال مسؤولو الدفاع المدني إن عدد القتلى ارتفع بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة شمال الشرقية، أكثر مناطق السلطنة تضررا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الشرطة والجيش انتشرا في المحافظة لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

الأودية على مد البصر في الجوبه بولاية محوت الان #سلطنة_عمان

#منخفض_المطيرpic.twitter.com/RsnEUHKziw — بارق بحر (@BARQ_BHR) April 17, 2024

سلطنة عمان: وادي العيص قريب يقفز فوق الجسر ولاية المصنعة الآن ما شآء الله



عبر حمد الوهيبي#منخفض_المطيرpic.twitter.com/u6K3httKoL — مجموعة عشاق الطقس (@lovers9419) April 17, 2024

المصدر: RT+ وكالات