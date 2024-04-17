 
مباشر

شاهد.. تفاعل كبير مع فيديو أب يعانق طفلته وسط سيول عمان محاولا النجاة

مجتمع

شاهد.. تفاعل كبير مع فيديو أب يعانق طفلته وسط سيول عمان محاولا النجاة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdc2

تداول نشطاء مقطع فيديو يحبس الأنفاس لأب يعانق طفلته وسط سيول عمان محاولا النجاة، وسط صرخات وهلع الأطفال في مدرسة مجاورة.

إقرأ المزيد
سلطنة عمان.. مصرع 12 شخصا بينهم طلاب مدارس في السيول العارمة التي تجتاح البلاد (فيديوهات)
سلطنة عمان.. مصرع 12 شخصا بينهم طلاب مدارس في السيول العارمة التي تجتاح البلاد (فيديوهات)

وأظهر الفيديو سيولا عارمة تجتاح الشوارع وتغرق السيارات، بينما كان الأب يحاول إخراج ابنته الصغيرة من مدرستها مع بدء هطول الأمطار بغزارة.

ووثقت معلمة في مدرسة الروضة العمانية اللحظات العسيرة لهذا الأب، الذي وقف وسط السيول متشبثا بطفلته غير مدرك لما يجب أن يفعله وإلى أين الهروب.

وفي سياق متصل، نشرت صفحة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، فيديو لعملية إنقاذ خطيرة، وقالت: "تعاملت فرق الإنقاذ بمحافظة مسقط مع حادث احتجاز معدة ثقيلة وبها شخص في مجرى وادي الخوض بولاية السيب، حيث تمكنت الفرق من إنقاذه ،وهو بصحة جيدة".

كما قالت إن "فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية تتمكن من إنقاذ 6 أشخاص إثر احتجاز مركبتهم في مجرى أحد الأودية بولاية نزوى، وجميعهم بصحة جيدة".

وفي آخر بيان لها، أفادت الأرصاد العمانية باستمرار تدفق السحب العالية والمتوسطة على عموم محافظات سلطنة عمان، مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة خلال قادم الوقت.

وأضافت في منشور على صفحتها في منصة "إكس": "تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان".

وتسببت فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في سلطنة عمان، بخسائر مادية بالغة، وأدت إلى مقتل 18 شخصا على الأقل.

وأوضحت اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ في السلطنة أن من بين الضحايا حوالي 10 تلاميذ جرفتهم سيارة، بالإضافة إلى شخص بالغ.

وقال مسؤولو الدفاع المدني إن عدد القتلى ارتفع بسبب الأمطار التي شهدتها محافظة شمال الشرقية، أكثر مناطق السلطنة تضررا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الشرطة والجيش انتشرا في المحافظة لنقل المواطنين من المناطق التي غمرتها السيول.

المصدر: RT+ وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا