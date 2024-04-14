سلطنة عمان.. مصرع 12 شخصا بينهم طلاب مدارس في السيول العارمة التي تجتاح البلاد (فيديوهات)

اجتاحت سيول عارمة أجزاء من سلطنة عمان بعد هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم طلاب مدارس.

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وأفاد مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عُمان بأنه تم العثور على 3 من الطلاب المفقودين في نيابة سمد الشأن مفارقين الحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصًا، فيما يستمر البحث عن الخمسة المفقودين الآخرين.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل عدد من الوفيات جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم إثر السيول، منهم مواطنان اثنان و6 طلبة بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، مع استمرار البحث عن مفقوين.

ووثق مقطع فيديو سيلا ضخما يجرف مركبة في إحدى مناطق السلطنة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى سيولا تحتجز عددا من الأشخاص في سياراتهم.

وتأثرت عدة مناطق في عمان بمنخفض جوي يُعرف باسم "منخفض المطير"، فيما تدخل بعض المواطنين العمانيين لمحاولة مساعدة ركاب السيارات العالقين في السيول.

سيول جارفه في سلطنة عمان



الله يحفظهم اللهم سلم سلم pic.twitter.com/sSmxiQUw9r — الشمري 🇸🇦 (@dd1etm21) April 14, 2024

🔴 سلطنة عمان



نتيجة تعرض البلاد للأمطار الغزيرة..



التلفزيون العماني يعلن ارتفاع عدد المتوفين إلى 12 شخصا، والبحث جارٍ عن خمسة أشخاص آخرين مفقودين.



السلطات العمانية أعلنت تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ليوم غدا الأثنين. pic.twitter.com/8fccTL3sXy — الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) April 14, 2024

صادق التعازي والموساة للأحباب في سلطنة عمان .. مع صادق الدعوات بأجتياز هذه المحنة #عُمانpic.twitter.com/GmtgpuW96p — الوثائقية (@NatG_Arabic) April 14, 2024

وجرى تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد وفق الإمكانيات المتاحة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات مسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والداخلية، والظاهرة، وجنوب الباطنة، وذلك ليوم غدٍ الاثنين، على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بن حميد الجهوري أن الوزارة حريصة على سلامة الطلبة.

كما أعلن أن الوزارة تعرب عن خالص تعازيها لأسر وأهالي الطلبة الذي توفاهم الله في محافظة شمال الشرقية.

المصدر: وكالات