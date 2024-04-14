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سلطنة عمان.. مصرع 12 شخصا بينهم طلاب مدارس في السيول العارمة التي تجتاح البلاد (فيديوهات)

مجتمع

سلطنة عمان.. مصرع 12 شخصا بينهم طلاب مدارس في السيول العارمة التي تجتاح البلاد (فيديوهات)
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اجتاحت سيول عارمة أجزاء من سلطنة عمان بعد هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، راح ضحيتها 12 شخصا، بينهم طلاب مدارس.

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وأفاد مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عُمان بأنه تم العثور على 3 من الطلاب المفقودين في نيابة سمد الشأن مفارقين الحياة ليرتفع عدد المتوفين إلى 12 شخصًا، فيما يستمر البحث عن الخمسة المفقودين الآخرين.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل عدد من الوفيات جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم إثر السيول، منهم مواطنان اثنان و6 طلبة بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين، مع استمرار البحث عن مفقوين.

ووثق مقطع فيديو سيلا ضخما يجرف مركبة في إحدى مناطق السلطنة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى سيولا تحتجز عددا من الأشخاص في سياراتهم.

وتأثرت عدة مناطق في عمان بمنخفض جوي يُعرف باسم "منخفض المطير"، فيما تدخل بعض المواطنين العمانيين لمحاولة مساعدة ركاب السيارات العالقين في السيول.

وجرى تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد وفق الإمكانيات المتاحة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات مسقط، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية، والداخلية، والظاهرة، وجنوب الباطنة، وذلك ليوم غدٍ الاثنين، على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم علي بن حميد الجهوري أن الوزارة حريصة على سلامة الطلبة.

كما أعلن أن الوزارة تعرب عن خالص تعازيها لأسر وأهالي الطلبة الذي توفاهم الله في محافظة شمال الشرقية.

المصدر: وكالات

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