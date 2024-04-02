السعودية..المياه تغمر السيارات وفيضان سد وادي بسل في الطائف بسبب الأمطار الغزيرة (فيديوهات)

أظهر مقطع فيديو متداول في السعودية، غرق السيارات في الشوارع في مياه السيل الكبير بالطائف، إثر الحالة المناخية التي تسيطر على المملكة.

وأبان مقطع الفيديو امتلاء الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة، مصحوبة بقطع كبيرة من الثلج، مما تسبب في غرق السيارات.

وتعطلت حركة السير بسبب مياه الأمطار والثلوج، ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص يسيرون على جوانب الطريق واحداً وراء الآخر بسبب كميات المياه الكبيرة.

شوفوا ميقات السيل الان غرق في البرد 😳



تصوير / عبدالعزيز الثبيتي #الطايف_الان#الطائفpic.twitter.com/AgJNv1Zw8r — الطائف اغلى (@Taif_info) April 2, 2024

كما وثق مقطع فيديو لحظة فيضان سد وادي بسل في الطائف واندفاع السيول الضخمة، من أعلى السد بعد الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة.

فيضان سد وادي بسل بكامل قوته جنوب الطايف اليوم ⛈️⚠️🇸🇦#الطايف_الان

2-4-2024

Taif- Ksa pic.twitter.com/mffWzswgMy — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 2, 2024

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق في المملكة.

المصدر: RT