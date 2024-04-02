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السعودية..المياه تغمر السيارات وفيضان سد وادي بسل في الطائف بسبب الأمطار الغزيرة (فيديوهات)

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السعودية..المياه تغمر السيارات وفيضان سد وادي بسل في الطائف بسبب الأمطار الغزيرة (فيديوهات)
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أظهر مقطع فيديو متداول في السعودية، غرق السيارات في الشوارع في مياه السيل الكبير بالطائف، إثر الحالة المناخية التي تسيطر على المملكة.

وأبان مقطع الفيديو امتلاء الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة، مصحوبة بقطع كبيرة من الثلج، مما تسبب في غرق السيارات.

وتعطلت حركة السير بسبب مياه الأمطار والثلوج، ويظهر في الفيديو عدد من الأشخاص يسيرون على جوانب الطريق واحداً وراء الآخر بسبب كميات المياه الكبيرة.

كما وثق مقطع فيديو لحظة فيضان سد وادي بسل في الطائف واندفاع السيول الضخمة، من أعلى السد بعد الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المنطقة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق في المملكة.

المصدر: RT

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