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السعودية.. طائرة هليكوبتر تنقذ شخصين علقا فوق الصخور جراء الفيضانات (فيديو)

مجتمع

السعودية.. طائرة هليكوبتر تنقذ شخصين علقا فوق الصخور جراء الفيضانات (فيديو)
Legion-Media
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رصد مقطع فيديو لحظة إنقاذ مواطنين احتجزتهما السيول في مدينة بيشة التابعة لمنطقة عسير السعودية.

ويظهر في الفيديو اقتراب الطائرة من شخصين علقا في فوق الصخور لإنقاذهما، حيث يوضح المشهد أن السيول القوية قد تكون منعت رجال الإطفاء من الوصول إليهم فتم الاستعانة بالطائرة.

ويظهر في نهاية المقطع رجلا يشاهد الواقعة ويقول: "الحمدلله.. تم إنقاذ واحدا منهم بقي الثاني الله يعز دولتنا".

وضربت مدينة بيشة أمس سيول لم تشهدها منذ سنوات، في ظل حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

وتعرضت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية بالأيام الأخيرة لتقلبات جوية وأمطار غزيرة خلفت سيولا قوية وجارفة.

المصدر: RT

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