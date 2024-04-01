السعودية.. سيول وفيضانات إثر الأمطار الغزيرة في عدة مناطق وإنقاذ عدد من الأشخاص (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لحظة إنقاذ عدد من الأشخاص من السيول في جازان والباحة.



وأظهر مقطع فيديو سيارة عالقة وبداخلها أسرة برفقتها طفلان، فيما اقترب شابان منهم وساعدوهم على الخروج من السيارة والاحتماء من السيول بالصعود على الصخور.





هذا وشهدت منطقة الباحة يوم الأحد، أمطارا غزيرة خلفت سيولا قوية وجارفة، تسببت في فيضان عدد من السدود بالمنطقة.

وأعلنت إمارة منطقة الباحة على حسابها في منصة "إكس"، عن فيضان 15 سدّاً، فيما عملت الجهات المختصة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة على اتخاذ الاحترازات اللازمة، وتطبيق خطة الطوارئ.

فيضان ١٥ سد بمنطقة #الباحة

وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يقوم بمتابعتها واتخاذ الاحترازات اللازمة للحالة المطرية وتطبيق خطة الطوارئ. pic.twitter.com/hO65q7a7hT — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) March 31, 2024

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من جهة أخرى أعلنت إمارة الباحة عن إغلاق عقبة الباحة، وعقبة حزنه، وعقبة قلوة، وعقبة الأبناء، احترازيا، بسبب الأمطار لوجود عوائق، قبل أن تقوم بإعادة فتح عقبة الباحة منذ قليل.

وأظهرت مقاطع فيديو، جريان السيول في الباحة، وكذلك بعض المركبات العالقة في السيول، بجانب مركبات الدفاع المدني التي كانت تنقذها.

ادعوا لإخوانكم في الباحه pic.twitter.com/3OJ1Ka5jas — Munassar Al Suroor منصر ال سرور (@munassar2011) March 31, 2024

المصدر: RT