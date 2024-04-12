مصر.. هيئة الدواء توجه عدة نصائح للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان

وجهت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح إلى المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر رمضان.

وجاءت نصائح هيئة الدواء المصرية حول اتباع العادات الصحية في عيد الفطر، كالآتي:

1- تناول الطعام على شكل وجبات صغيرة، حيث أن حجم المعدة يصبح أصغر بعد الصيام، فيجب العودة تدريجيا لروتين النظام الاعتيادي للطعام، فتناول وجبة كبيرة مرة واحدة يمكن أن يسبب الشعور بعدم الارتياح بالمعدة.​

2- ينصح بالإقلال من تناول الحلوى والكعك.​

3- شرب الماء للحفاظ على مستوى الترطيب بالجسم، وينصح بشرب 2 لتر أو 8 أكواب من الماء يوميا.​

4- يُنصح بتناول الخضروات والفاكهة، فتناول طبق من السلطة قبل البدء في الطعام يعطي الشعور بالامتلاء وبالتالي تناول كميات أقل من المقبلات التي تحتوي على الدهون، ومن ثم تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد، حيث تنصح منظمة الصحة العالمية بتناول 400 جرام من الخضروات والفاكهة يوميًا لكل فرد. ​

5- يُنصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية، لأنها تحتوي على سعرات عالية عديمة الجدوى، فقد أوضح الخبراء أن تناول المشروبات الغازية بعد فترات طويلة من الصيام من الممكن أن يؤثر على الكلى.​

6- الحرص على النشاط البدني والتمرينات، يُنصح بالحفاظ على 30 دقيقة يوميا أو 150 دقيقة في الأسبوع، فالمشي من أبسط الرياضات التي تساعد على الانتعاش والاسترخاء والشعور بالسعادة، كما أنه يساعد على التحكم في الشهية وتحسين المزاج.​

المصدر: "صدى البلد"