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فيديو متداول لضابط بالجيش المصري يوجه رسالة لأهل فلسطين في عيد الفطر

أخبار العالم العربي

فيديو متداول لضابط بالجيش المصري يوجه رسالة لأهل فلسطين في عيد الفطر
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط مصري يوجه رسالة لأهالي غزة قرب الحدود المصرية في مدينة رفح.

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مصدر يرد على مقترح أمريكي لمصر بتفتيش العائدين لغزة
مصدر يرد على مقترح أمريكي لمصر بتفتيش العائدين لغزة

وظهر عدد من الأطفال يتجمعون بالقرب من ضابط بالجيش المصري، حيث أكد الضابط أن: "مصر عمرها ما تقف ضد فلسطين في أي حاجة، ودايما مع أخواتنا الفلسطينيين في كل خير".

ورد أحد الشباب الفلسطينيين قائلا: "تحيا مصر"، ثم مد يده لتحية الضابط.

وكان مصدر مصري مسؤول قد نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مقترح أمريكي يقضي بأن تجري ‎مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال ‎غزة.

وأكد المصدر أن مفاوضات التهدئة مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت.

المصدر: RT

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