فيديو متداول لضابط بالجيش المصري يوجه رسالة لأهل فلسطين في عيد الفطر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط مصري يوجه رسالة لأهالي غزة قرب الحدود المصرية في مدينة رفح.

- اول أيام العيد، ظابط بالجيش المصري برتبة "رائد":

أقسم بالله عمر #مصر 🇪🇬ماتقف ضد #فلسطين 🇵🇸 في حاجه، ودايماً مع أخواتنا الفلسطينين بكل خير ..✌️🇪🇬🇵🇸 pic.twitter.com/2z226CUyFL — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) April 10, 2024

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وظهر عدد من الأطفال يتجمعون بالقرب من ضابط بالجيش المصري، حيث أكد الضابط أن: "مصر عمرها ما تقف ضد فلسطين في أي حاجة، ودايما مع أخواتنا الفلسطينيين في كل خير".

ورد أحد الشباب الفلسطينيين قائلا: "تحيا مصر"، ثم مد يده لتحية الضابط.

وكان مصدر مصري مسؤول قد نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مقترح أمريكي يقضي بأن تجري ‎مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال ‎غزة.

فيديو متداول لظابط بالجيش المصري برتبة "رائد": قال أقسم بالله عمر #مصر 🇪🇬ماتقف ضد #فلسطين 🇵🇸 في حاجه، ودايماً مع أخواتنا الفلسطينين بكل خير ..#تحيا_مصرpic.twitter.com/IagTDC2JEC — يحيى شاهين (@beegeesmns) April 10, 2024

وأكد المصدر أن مفاوضات التهدئة مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت.

المصدر: RT