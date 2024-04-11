فيديو متداول لضابط بالجيش المصري يوجه رسالة لأهل فلسطين في عيد الفطر
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لضابط مصري يوجه رسالة لأهالي غزة قرب الحدود المصرية في مدينة رفح.
- اول أيام العيد، ظابط بالجيش المصري برتبة "رائد":— EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) April 10, 2024
أقسم بالله عمر #مصر 🇪🇬ماتقف ضد #فلسطين 🇵🇸 في حاجه، ودايماً مع أخواتنا الفلسطينين بكل خير ..✌️🇪🇬🇵🇸 pic.twitter.com/2z226CUyFL
وظهر عدد من الأطفال يتجمعون بالقرب من ضابط بالجيش المصري، حيث أكد الضابط أن: "مصر عمرها ما تقف ضد فلسطين في أي حاجة، ودايما مع أخواتنا الفلسطينيين في كل خير".
ورد أحد الشباب الفلسطينيين قائلا: "تحيا مصر"، ثم مد يده لتحية الضابط.
وكان مصدر مصري مسؤول قد نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مقترح أمريكي يقضي بأن تجري مصر عمليات تفتيش للنازحين العائدين إلى شمال غزة.
فيديو متداول لظابط بالجيش المصري برتبة "رائد": قال أقسم بالله عمر #مصر 🇪🇬ماتقف ضد #فلسطين 🇵🇸 في حاجه، ودايماً مع أخواتنا الفلسطينين بكل خير ..#تحيا_مصرpic.twitter.com/IagTDC2JEC— يحيى شاهين (@beegeesmns) April 10, 2024
وأكد المصدر أن مفاوضات التهدئة مستمرة بين جميع الأطراف للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أقرب وقت.
المصدر: RT