الكويت.. اعترافات صادمة لتاجر مخدرات استغل شباب "البدون"

أدلى تاجر مخدرات في الكويت باعترافات صادمة بخصوص تجارته بالمخدرات واستغلاله الشباب "البدون" لحاجتهم للمال، في واقعة تعد سابقة أمام محكمة الجنايات، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وحسبما نقلت صحيفة "الراي"، اعترف تاجر المخدرات الكويتي أمام المحكمة بجلب 50 كيلوغراما حشيشة عبر البحر وذلك بعد أن وجهت لهم التهمة.

وأوضح المتهم في اعترافاته قائلا: "أنا من جلبت هذه المخدرات عبر البحر، وأعرف أن عقوبتي إما الإعدام أو السجن المؤبد".

وأضاف: "أنا الآن عمري 50 عاما، وأريد أن أعترف أن باقي المتهمين الثلاثة لا علم لهم بالمخدرات وهم صغار في السن لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاما، وأنا اتفقت معهم على نقل البضاعة، وهم لا يعرفون ولا يعلمون أن البضاعة تحتوي على المخدرات".

واستطرد المتهم: "لقد استغللت حاجتهم للمال كونهم من فئة البدون وعاطلين عن العمل، وعندما عرضت عليهم نقل البضاعة وافقوا حتى دون سؤالي عن محتواها، وهذا كل ما لدي من أقوال أذكرها أمام المحكمة، وأنا سبق أن سجنت بتهمة الاتجار بالمخدرات".





المصدر: "الراي"