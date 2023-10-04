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الكويت.. ضبط 15 شخصا من جنسيات مختلفة بتهمة ترويج الخمور المحلية

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الكويت.. ضبط 15 شخصا من جنسيات مختلفة بتهمة ترويج الخمور المحلية
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط 15 شخصا من جنسيات مختلفة في 6 قضايا منفصلة بتهمة ترويج الخمور المحلية.

وأوضح الإعلام الأمني في بيان له قائلا: "في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي لمواجهة مرتكبي الجرائم وتطبيق القانون على الجميع، تمكن القطاع ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية "إدارات مباحث المحافظات" من ضبط 15 شخصا من مختلف الجنسيات في 6 قضايا منفصلة وبحوزتهم 265 زجاجة خمر محلية الصنع وزجاجة خمر مستوردة".

وأضاف البيان: "جارية احالتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم".

كما نشرت وزارة الداخلية الكويتية مع البيان على حسابها في منصة "إكس"، صورا مموهة للمتهمين، فيما أشاد النشطاء بعمل الأجهزة المحلية وأثنوا على جهودها.

المصدر: RT

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