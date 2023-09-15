الكويت.. "مكافحة المخدرات" تضبط 16 متهما

أعلنت الداخلية الكويتية اليوم الجمعة، ضبط 16 متهما في 13 قضية وبحوزتهم 6.2 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية وسلاحان وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وفي بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت وزارة الداخلية الكويتية: "استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي لتطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 16 شخصا من جنسيات مختلفة في 13 قضية وبحوزتهم نحو 6.2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية والعثور على سلاحين وذخيرة بحوزة متهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع".

رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لتجار

ومروجي المخدرات



ضبط (16) متهماً في (13) قضية بـ(6,2) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و(550) حبة من المؤثرات العقلية وسلاحين وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع



استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط… pic.twitter.com/YytjPEXhwH — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 15, 2023

وأثار منشور وزارة الداخلية الكويتية تفاعلا كبيرا في منصة "إكس"، حيث أثنى النشطاء على عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيدين بمحاربتها للمخدرات.

وقال أحدهم معلقا: "كفو عليكم وقواكم الله يا أبطال الداخلية العين الساهرة على آمن الوطن وراحة المواطنين"، وأضاف آخر: "جهود يشكرون عليها، والخطوة الثانيه البحث عن المتعاطين عن طريق استجواب المتهمين..بارك الله فيكم وبجهودكم".

المصدر: RT