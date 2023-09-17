السعودية..سيدة تؤدي الصلاة على مدرّجات الجماهير خلال مباراة "النصر" و"الرائد" وتثير جدلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام امرأة بأداء الصلاة على مدرجات الجماهير خلال مباراة النصر والرائد بدوري "روشن" السعودي.

إقرأ المزيد

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت السيدة تصلي بينما كانت المباراة تجري، وحينها كان النصر متقدما على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما كانت السيدة تركع وتسجد في الممر بين المقاعد.

سيدة تصلي وسط مدرجات مباراة #النصر والرائد ..



اللهم تقبل منها 🤲 pic.twitter.com/UgbqVvSwV3 — محيط النصر (@M7EE66) September 17, 2023

وأثار مقطع الفيديو جدلا بين النشطاء في منصة "إكس"، حيث تساءل البعض عن سبب اختيارها هذا المكان للصلاة فيه رغم وجود مصلى خاص بالسيدات في الاستاد، ورأى آخرون أن توقيت المباراة غير مناسب.

ومساء أمس السبت، حقق نادي النصر فوزا مقنعا على مضيفه الرائد (3-1) في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

المصدر: RT