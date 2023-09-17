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السعودية..سيدة تؤدي الصلاة على مدرّجات الجماهير خلال مباراة "النصر" و"الرائد" وتثير جدلا (فيديو)

مجتمع

السعودية..سيدة تؤدي الصلاة على مدرّجات الجماهير خلال مباراة
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام امرأة بأداء الصلاة على مدرجات الجماهير خلال مباراة النصر والرائد بدوري "روشن" السعودي.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت السيدة تصلي بينما كانت المباراة تجري، وحينها كان النصر متقدما على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما كانت السيدة تركع وتسجد في الممر بين المقاعد.

وأثار مقطع  الفيديو جدلا بين النشطاء في منصة "إكس"، حيث  تساءل البعض عن سبب اختيارها هذا المكان للصلاة فيه رغم وجود مصلى خاص بالسيدات في الاستاد، ورأى آخرون أن توقيت المباراة غير مناسب.

السعودية..سيدة تؤدي الصلاة على مدرّجات الجماهير خلال مباراة

ومساء أمس السبت، حقق نادي النصر فوزا مقنعا على مضيفه الرائد (3-1) في المباراة التي جمعتهما، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

المصدر: RT

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