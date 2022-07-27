الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو لسعودي يغني بالعبرية وتعلق (فيديو)

نشر حساب "إٍسرائيل بالعربية"، في "تويتر"، مقطع فيديو يظهر محمد سعود، وهو شاب سعودي يعرف عن نفسه بأنه "ناشط سلام"، أثناء غنائه باللغة العبرية في سيارة.

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وقال حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية، معلقا على مقطع الفيديو: "الأغاني خير وسيلة للتعرف على ثقافة الآخر، ويسعدنا أن نرى المزيد من الاهتمام باللغة العبرية لدى الجوار، فالعربية والعبرية توأم، وتعلم واحدة منها أسهل بكثير من تعلم لغة أجنبية! ما أحلى الحياة عندما تنطلق في الغناء".

الاغاني خير وسيلة للتعرف على ثقافة الآخر ويسعدنا ان نرى المزيد من الاهتمام باللغة العبرية لدى الجوار فالعربية والعبرية توأم وتعلم واحدة منها اسهل بكثير من تعلم لغة اجنبية! ما احلى الحياة عندما تنطلق في الغناء @mosaud08 🇸🇦💙🇮🇱 pic.twitter.com/CKCsuhQXcY — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 25, 2022

ووفقا للمعلومات في حسابه، فإن محمد سعود يعرف نفسه بأنه "ناشط سلام"، كما يضع صورة شخصية له في "تويتر"، يصافح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو.

وكان قد اشتهر بعد زيارته لإسرائيل عام 2019 ودعواته المتواصلة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

المصدر: RT