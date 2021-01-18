جماعات حقوقية: السعودية لم تلغ حتى الآن أحكام إعدام صدرت بحق خمسة قصر

أفادت وكالة "رويترز" بأن جمعيتين حقوقيتين أشارتا إلى أن السلطات السعودية لم تلغ حتى الآن أحكام إعدام صدرت بحق خمسة قصر، ارتكبوا جرائم في السعودية.

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ولفتت إلى أن ذلك يأتي بعد تسعة أشهر من إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين.

وذكرت الجماعات الحقوقية أن أحد الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام، استأنف الحكم، فيما يواجه ثمانية آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام.

وأكدت "رويترز" أنها على يقين من وضع ثلاثة من هؤلاء الخمسة، موضحة أنها تأكدت من ذلك عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان، لكنها لم تستطع التحقق من مصدر مستقل، عن الاثنين الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المدعومة من الدولة السعودية لفتت في أبريل الماضي إلى أن أمرا ملكيا أصدره الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، في مارس الماضي، نص على أن من يصدر بحقه حكم بالإعدام عن جريمة ارتكبها وهو قاصر "لن يعدم، وسيقضي فترة سجن تصل إلى عشرة أعوام في أحد مراكز احتجاز القصر"، فيما لم يحدد البيان إطارا زمنيا، بينما أوضحت الهيئة في أكتوبر الماضي، ردا على تقرير من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "المرسوم أصبح ساري المفعول بمجرد الإعلان عنه".

في حين لم ينشر المرسوم في وسائل الإعلام الرسمية، أو في الجريدة الرسمية، كما جرت العادة، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية في ديسمبر الماضي، قائمة بأبرز "أحداث" عام 2020، تتضمن عددا من الأوامر الملكية، غير أن الأمر الخاص بعقوبة الإعدام لم يكن من بينها.

المصدر: "رويترز"