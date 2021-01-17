فيديو للداعية السعودي عائض القرني يثير الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية والدول العربية، بمقطع فيديو يظهر الداعية السعودي، عائض القرني، وهو يقيم وليمة ضخمة لعدد من ضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير في السعودية.
وأظهر الفيديو أن عائض القرني كان يقف أمام باب غرفة الاستقبال في منزله (المجلس) ويرحب بضيوفه من رجال الأعمال والمشاهير، الذين لم يتجاوز عددهم 10 أشخاص، واستضافتهم على وليمة ضخمة تضمنت نحو سبع ذبائح على طاولة كبيرة.
وانتشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن مغردون هجوما على عائض القرني، واتهموه بـ"التبذير والإسراف، في الوقت الذي يطالب فيه متابعيه بالزهد، من خلال كتاباته والفيديوهات التي ينشرها".
وقال أحد المغردين: "عايض القرني صاحب كتاب "لا تحزن"، "يركب أفخم السيارات، ويتنقل بين بلدان العالم، ويعيش في بيت أشبه بقصر، ووليمة أشبه بوليمة الملوك العباسيين، ومن ثم يقول للفقير المسكين لا تحزن، كيف لا يحزن من يعيش حياة مؤلمة؟ من يبحث عن قوت يومه؟ من فقد حبيب؟ من تم تعذيبه وتهجيره، كيف لا يحزن!"
عايض القرني صاحب كتاب لا ( تحزن )— ناقد سياسي (@kuwaitiPolitics) January 16, 2021
يركب افخم السيارات ، ويتنقل بين بلدان العالم ، ويعيش في بيت اشبه بقصر ، و وليمه اشبه بوليمة الملوك العباسيين .
ثم يقول للفقير المسكين "لاتحزن"
كيف لا يحزن من يعيش حياة مؤلمة؟
من يبحث عن قوت يومه؟ من فقد حبيب؟
من تم تعذيبه وتهجيره، كيف لا يحزن! https://t.co/suD2uASnDS
في حين سخر البعض من دروس الداعية السعودي عن "التواضع"، وقال أحدهم: "منتهى التواضع، والبعد عن التبذير، دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !!"
بعد أعتذار عائض القرني— االعضــــــــــيد 🇸🇦 (@alsum1400) January 15, 2021
المزهر صار يبحث عشان يطلم😎 https://t.co/20HIBlAZJv
عائض القرني يستضيف رجل الاعمال علي حسن العمري ..— بدر عبدالمحسن الهيف القحطاني (@badr_mohsen_) January 15, 2021
منتهى التواضع والبعد عن التبذير
دروس يقدمها لنا الشيخ الزاهد !! pic.twitter.com/dsGQGN61gB
في حين، دافع البعض عن الداعية، واعتبروا أن ما قام به هو "إكرام للضيف".
اهل الجنوب اهل كرم والشيخ عائض رجل كريم وديننا امرنا بإكرام الضيف وش تبغى يقدم لضيوفه تبوله تغريده في غير محلها والي مايعرف الصقر يشويه— 🇸🇦NORAH-Al-SHAHRI🇸🇦 (@nourah20579840) January 16, 2021
المصدر: "الدرر" + RT