 
مباشر

توقف حركة القطارات إثر انهيار أرضي جنوب روسيا

أخبار روسيا

توقف حركة القطارات إثر انهيار أرضي جنوب روسيا
صورة من سكك الحديد الروسية
منطقة سوتشي، روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwy3

توقفت حركة القطارات في منطقة سوتشي الساحلية بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا بعد انهيار أرضي جرف السكك الحديدية، إثر أمطار غزيرة وعواصف رعدية هبّت على المنطقة.

إقرأ المزيد
الطوارئ الروسية تحذر من فيضان الأنهار في مدينة سوتشي بعد أمطار غزيرة
الطوارئ الروسية تحذر من فيضان الأنهار في مدينة سوتشي بعد أمطار غزيرة

وأفادت سكك الحديد الروسية بتعليق حركة القطارات بين مدينتي توابسي وأدلر، وأنه تم حتى الآن تأجيل 6 رحلات قطارات.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن أمطارا غزيرة مصحوبة بالرياح والبرد هطلت ليلة الاثنين على المناطق الساحلية والجبلية بمنطقة سوتشي.

وذكرت أنه أعلنت حالة التحذير من العواصف في المنطقة حتى 6 فبراير الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا