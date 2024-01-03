الدفاع الروسية: تدمير 12 صاروخا وقذيفة أوكرانية فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجوم صاروخي على الأراضي الروسية صباح اليوم الأربعاء.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها أن وسائل الدفاع الروسية المناوبة دمرت 6 صواريخ تكتيكية "توتشكا-أو" و6 قذائف من راجمات الصواريخ "أولخا" فوق مقاطعة بيلغورود الحدودية.

وفي وقت سابق اليوم أكد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط الدفاعات الجوية الروسية أهدافا معادية فوق المقاطعة، مشيرا إلى تعرض قرية سولوتي في المقاطعة لقصف أوكراني دون وقوع أي إصابات.

وكانت الدفاع الروسية أفادت مساء الثلاثاء أن وسائل الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين من طراز "توتشكا-أو" و7 قذائف من راجمات "أولخا" في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وشنت القوات الأوكرانية السبت ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "أولخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية، ما خلف أكثر من 20 قتيلا و100 جريح.

وردت القوات الروسية على هذا الهجوم بضرب مراكز صنع القرار ومواقع عسكرية في مدينة خاركوف الأوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية