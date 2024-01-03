الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجمات أوكرانية جديدة بالصواريخ على بيلغورود

أكد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إسقاط الدفاعات الجوية الروسية أهدافا معادية فوق المقاطعة، مشيرا إلى تعرض قرية سولوتي في المقاطعة لقصف أوكراني دون وقوع أي إصابات.

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "في القرية تحطمت نوافذ عمارتين سكنيتين وتضررت السقوف وخطوط التغذية بالطاقة الكهربائية، ووصلت فرق الطوارىء إلى المكان ويجري العمل على استكشاف الوضع على الأرض".

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ولفت غلادكوف إلى إطلاق صفارات الإنذار بهجوم صاروخي فوق بيلغورود وعلى إثرها تم إسقاط الصواريخ المهاجمة.

وكان الجيش الأوكراني قصف وسط بيلغورود ظهر يوم السبت الماضي، وقال غلادكوف إن الهجوم أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة 108. ورصدت أضرار مختلفة في 37 عمارة سكنية، و453 شقة، و3 منازل خاصة، و7 مرافق اجتماعية.

بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة بيلغورود بقذائف عنقودية من راجمات الصواريخ "فيلخا"، وبقذائف تشيكية من طراز Vampire. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم الأهداف المعادية، لكن ومع ذلك سقطت عدة قذائف وصواريخ على المدينة.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذا الهجوم الإرهابي: "الدم يغلي في عروقنا" بسبب هذه الضربة التي نفذتها قوات كييف على بيلغورود، لكن روسيا لن تستهدف السكان المدنيين في أوكرانيا ردا على ذلك.

وأضاف: "لن تمر أي جريمة، مثل الهجوم على بيلغورود، دون عقاب".

المصدر: نوفوستي + RT