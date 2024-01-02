الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخي "توتشكا-أو" و7 قاذفات "أولخا" في أجواء بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائل الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين من طراز "توتشكا-أو" و7 قاذفات من راجمات "أولخا" في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 22:30 من يوم الثاني من يناير، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمات صواريخ "أولخا" وصواريخ "توتشكا-أو"".

وتابع البيان: "وأسقطت وسائل الدفاع الجوي صاروخي "توتشكا-أو" وسبع قذائف من راجمات صواريخ "أولخا" في أجواء مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق، قال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، عبر قناته على تطبيق تلغرام، إن الضربة الأوكرانية على بيلغورود، أسفرت عن مقتل رجل وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأشار الحاكم إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، أسقطت ثمانية أهداف جوية فوق مدينة وأراضي بيلغورود.

المصدر: RT