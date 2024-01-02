آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /02.01.2024/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على بعض المحاور، مكبدا العدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
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