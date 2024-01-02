تركيا: لم نسمح بمرور كاسحات الألغام التي سلمتها بريطانيا إلى أوكرانيا عبر المضيق

قالت الإدارة الرئاسية التركية، إنها أبلغت حلفاءها بأنها لن تسمح بدخول كاسحات ألغام تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا بالمرور عبر المضائق إلى البحر الأسود.

وجاء في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات بإدارة رئيس الجمهورية التركية: "ما صرحت به بعض وسائل الإعلام بأنه تم السماح لسفن كشف الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، بالمرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح. تركيا أغلقت المضائق أمام السفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة (روسيا وأوكرانيا) وفقا للمادة 19 من اتفاقية مضيق مونترو".

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ويشار إلى أنه "منذ عام 1936، نفذت تركيا اتفاقية مونترو بشكل محايد وصارم وحافظت على تصميم ثابت وموقف مبدئي طوال هذه الحرب لمنع تصعيد التوترات في البحر الأسود".

وتابع البيان القول: "تم إبلاغ حلفائنا بأن كاسحات الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا لن تكون قادرة على المرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود طالما استمرت الحرب".

المصدر: نوفوستي