 
مباشر

تركيا: لم نسمح بمرور كاسحات الألغام التي سلمتها بريطانيا إلى أوكرانيا عبر المضيق

أخبار العالم

تركيا: لم نسمح بمرور كاسحات الألغام التي سلمتها بريطانيا إلى أوكرانيا عبر المضيق
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpqn

قالت الإدارة الرئاسية التركية، إنها أبلغت حلفاءها بأنها لن تسمح بدخول كاسحات ألغام تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا بالمرور عبر المضائق إلى البحر الأسود.

وجاء في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لمديرية الاتصالات بإدارة رئيس الجمهورية التركية: "ما صرحت به بعض وسائل الإعلام بأنه تم السماح لسفن كشف الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا، بالمرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود غير صحيح. تركيا أغلقت المضائق أمام السفن الحربية التابعة للأطراف المتحاربة (روسيا وأوكرانيا) وفقا للمادة 19 من اتفاقية مضيق مونترو".

إقرأ المزيد
الدفاع البريطانية تعلن إنشاء تحالف بحري لمساعدة أوكرانيا
الدفاع البريطانية تعلن إنشاء تحالف بحري لمساعدة أوكرانيا

ويشار إلى أنه "منذ عام 1936، نفذت تركيا اتفاقية مونترو بشكل محايد وصارم وحافظت على تصميم ثابت وموقف مبدئي طوال هذه الحرب لمنع تصعيد التوترات في البحر الأسود".

وتابع البيان القول: "تم إبلاغ حلفائنا بأن كاسحات الألغام التي تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا لن تكون قادرة على المرور عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود طالما استمرت الحرب".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا