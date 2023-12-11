الدفاع البريطانية تعلن إنشاء تحالف بحري لمساعدة أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن لندن ستنشئ مع النرويج تحالفا بحريا جديدا يضم دولا ترغب في تقديم المساعدة البحرية لأوكرانيا.

وجاء في بيان للوزارة أيضا أن لندن ستقوم بتزويد أوكرانيا بكاسحتي ألغام بحريتين من طراز Sandown لتحسين الأمن في البحر الأسود.

ويشار إلى أن أوكرانيا ستشتري السفن بمساعدة وكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

في مارس من العام الماضي أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن الجيش الأوكراني قام بتلغيم المنافذ المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني في البجر الأسود.

وتم خلال ذلك استخدام حوالي 420 لغما للحواجز، جرفت المياه معظمها لاحقا إلى عرض البحر وخرجت بالتالي عن نطاق السيطرة. وفي وقت لاحق تمت ملاحظة بعض هذه الألغام البحرية بالقرب من سواحل تركيا ورومانيا.

وفي نوفمبر الماضي، أفادت صحيفة "أوكرودبروم" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن سفينة "جورجيا إس" التي كانت تنقل الحبوب تحت علم ليبيريا، ارتطمت بلغم في البحر الأسود.

وسبق أن أجرت أطقم كاسحات الألغام التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، عملية بحث استطلاعية عن الألغام في قناة "كيرتش – ينيكالسكي" وعلى طول طرق الشحن التجاري في البحر الأسود.

المصدر: RT